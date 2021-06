Frank Masmeijer maakt doorstart in Volendam met nieuwe liefde

Nadat Frank Masmeijer (59) jarenlang vastzat in een Belgische cel vanwege cocaïnesmokkel, heeft hij momenteel een 'strafonderbreking' van acht maanden vanwege het coronavirus. En die tijd benut de voormalig showmaster in Volendam, waar hij zijn vriendin Anita helpt bij het opzetten van haar kledingzaak. Dit meldt De Telegraaf.

Anita opende haar zaak afgelopen weekend. "Er moesten wat klusjes worden gedaan, zoals kasten in elkaar zetten en wat schoonmaakwerk. We zijn ook naar Duitsland geweest om kleding in te kopen. Als ik daarmee kan helpen, waarom niet? Vroeger kwam ik al vaak ’op Volendam’. Het is zo’n heerlijke omgeving, met de haven, gezellige cafés en alle mooie winkeltjes. Ze gaat hippe dameskleding verkopen en buiten de winkel om staan ze op de bekende Ibiza-markten, die door het hele land worden georganiseerd. De eerste dag dat ze open waren, zat de loop er al goed in," aldus Frank.

Masmeijer kende zware jaren in de gevangenis en is daar vooralsnog niet vanaf. "Eind van dit jaar komt er weer een zitting waarin bepaald wordt of ik definitief vrijgelaten word. Het is te hopen dat ik tot die uitspraak van de rechtbank buiten de gevangenispoort mag blijven. Vreselijk als ik weer terug zou moeten naar mijn cel. Ik bloei juist weer een beetje op. Maar als ik terug moet, is het niet anders. Dat zijn nou eenmaal de regels."

De eens zo populaire showmaster erkent zijn tekortkomingen. "Ik weet dat ik hele grote fouten heb gemaakt. Daarvoor zit ik mijn straf uit. Hopelijk krijg ik een eerlijke kans om mijn leven weer invulling te geven. Ik heb heel goed in de spiegel gekeken. Echt letterlijk heb ik mezelf op mijn flikker gegeven. Dat ik mijn dochters, moeder, zus en ex-vrouw zoveel verdriet heb aangedaan, reken ik mijzelf aan. Ik kwam er in de gevangenis achter dat ik eigenlijk in de goede tijd op een roze wolk leefde. Mooie huizen, auto’s, we gingen regelmatig op vakantie en ik had een geweldige vriendengroep om mij heen. Toen ik daar zo alleen zat, wist ik dat het anders moest. Altijd was ik een flamboyante jongen, die goed zijn geld verdiende in de horeca. Mijn leven kon niet beter. Daar is niets meer van over, maar het is goed zo. Ik ga er weer wat moois van maken. Samen met mijn grote liefde Anita."

Frank en Anita zijn alweer ruim twee jaar gelukkig met elkaar. Ze leerden elkaar kennen in de bloemenstal, die de huidige boetiekhoudster destijds had in Amsterdam. "Het is een lot uit de loterij dat we elkaar zijn tegengekomen. Beter had ik het niet kunnen treffen. Ook met onze kinderen klikt het onderling. Laatst hebben we met z’n allen de verjaardag van Anita gevierd. Geweldig om iedereen die mij lief is weer om mij heen te hebben. Ik wil echt weer wat moois van mijn leven maken."