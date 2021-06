Typhoon ‘in het klein’ getrouwd met Marie Broeckman

Zanger Typhoon is getrouwd met freelance otograaf Marie Broeckman. Dat schrijft Glenn de Randamie, de echte naam van de artiest, op Instagram. "We’re maaarrrrrried; In het klein, maar een groots gevoel." Hij deelt er een aantal foto's bij van de bruiloft waarop hij samen met zijn echtgenote te zien is. Hij trouwt naar eigen zeggen de liefde van zijn leven. "De woorden komen nog, nu vooral aan het genieten van mijn vrouw (!!)." In september vorig jaar werd bekend dat Typhoon zijn vriendin ten huwelijk had gevraagd. "Tussen de wijn en de Pringles ging Glenn op één knie. Natuurlijk zei ik: "JA!", vertelde Marie eerder in een dubbelinterview met haar kersverse verloofde met Vogue Living. De twee leerden elkaar drie jaar geleden kennen tijdens een verjaardagsetentje van hun gezamenlijke vriend Dotan. Voor Glenn was het gelijk raak. "Ik was niet op zoek die avond, maar toen ik Marie zag was ik overdonderd door zo’n fel brandend licht", blikte de rapper terug in hetzelfde interview.