Actrice Allison Mack krijgt drie jaar cel voor rol in sekte NXIVM

Actrice Allison Mack, bekend van haar rol in Smallville, is woensdag veroordeeld tot drie jaar celstraf en een boete van 20.000 dollar. De rechter gaf haar deze straf voor de rol die zij speelde in de sekssekte NXIVM.

Mack werd in 2018 gearresteerd met een aantal andere leden van NXIVM, onder wie leider Keith Raniere. Deze seks- en zelfhulpgoeroe werd in het najaar al veroordeeld tot 120 jaar cel voor onder meer kinderhandel en betrokkenheid bij dwangarbeid.

Raniere richtte de zelfhulpsekte NXIVM op. Binnen die organisatie bestond sinds 2015 ook een geheime vrouwenclub, waar Raniere volgens voormalige leden aan de touwtjes trok. Hij domineerde de vrouwen als een sekteleider. De vrouwen waren als slaven gedwongen seks met hem te hebben en kregen een verplicht dieet. Ze werden ook gebrandmerkt met zijn initialen.

De sekteleider wist meerdere bekende vrouwen aan zich te binden, zoals actrice Allison Mack en de vermogende Clare Bronfman. Mack maakte tijdens de rechtszaak excuses aan iedereen die zij gedurende haar tijd bij NXIVM had gekwetst. Zij werd verdacht van afpersing en samenzwering. De straf van Mack viel lager uit omdat de rechter in het oordeel meenam dat de actrice het Openbaar Ministerie erg heeft geholpen bij het onderzoek.