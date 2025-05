Windmolenparken pikken elkaars wind in: het wordt dringen op de Noordzee

Nu steeds meer windmolenparken als paddenstoelen uit de grond schieten, blijkt dat ze elkaar de wind uit de zeilen nemen. En dat zorgt voor hoofdbrekens bij ontwikkelaars van groene energie.

Het blijkt dat windmolens niet alleen elektriciteit opwekken, maar ook een soort schaduw van windstilte achterlaten. Dit zogeheten zog-effect kan wel 100 kilometer ver reiken. Daardoor krijgen windmolens die in de 'schaduw' staan minder wind, wat resulteert in een lagere energieopbrengst.

De ontdekking is zeer relevant. Op de Noordzee wordt het namelijk steeds drukker met windmolenparken. Nederland, België, Groot-Brittannië en Denemarken hebben allemaal grote plannen voor nieuwe windparken. Maar niemand wil natuurlijk achter het net vissen als het gaat om de beste plekken met de meeste wind.

Effect wordt steeds groter

De windmolens zelf worden ook steeds groter. De nieuwste exemplaren hebben wieken van wel 100 meter. Hoewel één zo'n reus wel 18.000 huishoudens van stroom kan voorzien, zorgt die grootte er ook voor dat het zog-effect mogelijk nog sterker wordt.

Het wordt dus tijd voor goede afspraken, vinden experts. Want wat als een Nederlands windpark de opbrengst van een Deens park vermindert? Of andersom? Het lijkt erop dat landen in de toekomst moeten gaan samenwerken bij het plannen van nieuwe windparken, net zoals ze dat nu al doen bij het beheer van visstanden.