Vriendje mocht vroeger niet zien dat Sonja Barend zich opmaakte

Sonja Barend verbood haar eerste vriendje om te kijken als zij zich opmaakte. Zij vond deze handelingen toen te intiem. Dat vertelt het 81-jarige televisie-icoon in de podcast Ervaring voor beginners aan Theo Maassen. "Ik woonde net op kamers, mijn familie mocht niet weten dat ik een vriendje had", bekent Sonja. "Als ik naar mijn werk ging en van tevoren mijn ogen opmaakte en lippenstift opdeed, dan mocht hij dat niet zien. Ik vond het idee dat hij dat zou zien zo gênant. Kan je nagaan hoe ver dat toen ging." De oud-presentator van diverse legendarische talkshows denkt dat de televisie er aan bijgedragen heeft dat mensen tegenwoordig veel minder schroom ervaren om over alles te praten dan vroeger. "En dan bedoel ik dus niet mensen verrot schelden of je misdragen, zoals je ook vaak ziet. Maar echt om te práten over dingen waar je vroeger niet over sprak", legt ze uit. "Ik ben van de generatie die echt alles maar gênant vond. Zoiets als seks, praat me er niet van!" Sonja is bijvoorbeeld blij dat LHBTI’s tegenwoordig op televisie durven te praten over het feit dat zij niet-hetero zijn: "Ik weet dat ik nog met een homoseksueel heb gepraat die alleen maar afgeschermd en in silhouet in beeld durfde te komen."