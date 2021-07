Cristiano Ronaldo best betaalde beroemdheid op Instagram; dit is krijgt hij per post

Voor Christiano is zijn inkomen als voetballer bijna bijzaak. Hij verdient ook heel veel geld met commercials en met Instagram

De voetbalster kan volgens een analyse van Hopper, een bedrijf gespecialiseerd in sociale media, 1,6 miljoen dollar (1,35 miljoen euro) vragen per post die hij deelt met zijn 308 miljoen volgers. Daarmee laat hij nipt Dwayne Johnson en Ariana Grande achter zich.

Hopper, een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in sociale media, heeft zijn jaarlijkse Instagram Rich List geplubliceerd. Het doet dat al sinds 2017 waardoor de lijst nu aan zijn vijfde editie toe is. Naar eigen zeggen zijn de bedragen gebaseerd op “interne gegevens, tariefkaarten van reclamebureaus en openbare informatie”.