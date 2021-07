KLM-toestel keert om na wangedrag Dragons’ Den-ster Michel Perridon

Zakenman Michel Perridon, bekend van het NPO 1-programma Dragons’ Den, is uit een KLM-toestel gezet vanwege wangedrag in de cabine. Hij weigerde om het verplichte mondkapje te dragen.

Perriden weigerde dat ‘omdat het niet meer past bij de maatregelen van Nederland’. “De stewardess zei direct dat als Michel niet zijn mondkapje op wilde zetten, het vliegtuig om zou keren en ze ons eruit zou zetten. Michel reageerde: oké is goed.”

“Ik had die kap best willen opdoen, als ze dat met een beetje charme vragen. Het gaat ook om de manier waarop je zoiets brengt.”

Kennelijk heeft Michel het gevoel dat hij als multimiljonair niet hoeft te voldoen aan wet en regelgeving. “Ik laat me toch niet als een baby behandelen? Het is toch onzin dat we nu nog mondkapjes op moeten in het vliegtuig?”

Hij denkt dat hij de publieke opinie mee heeft. De multimiljonair heeft namelijk zélf contact gezocht met De Telegraaf en twee privéfoto’s aangeleverd.