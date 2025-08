Kan je ziek worden van de airco? Feiten, fabels en slimme tips

Word je nu écht ziek van de airco? Die vraag duikt elk jaar weer op zodra de temperaturen stijgen en we massaal kiezen voor verkoeling.van airco zelf krijg je geen griep of verkoudheid, die worden veroorzaakt door virussen. Toch ervaren veel mensen na een dag onder een koelende luchtstroom klachten als keelpijn, droge ogen of een verstopte neus. Waar komt dat door?

Bij moderne apparaten en in vliegtuigen is het risico op serieuze besmettingen beperkt omdat HEPA-filters 99,9% van de deeltjes verwijderen. Ben je bang om op reis ziek te worden? De grootste kans om virussen op te lopen is niet via de lucht, maar via aanraking van oppervlakken zoals deurklinken en tafeltjes in een vliegtuig of hotelkamer. Goede handhygiëne en afstand houden helpen dus meer dan het uitzetten van de ventilator.