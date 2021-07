Bonnie St. Claire moest huilen tijdens schrijven autobiografie

Bonnie St. Claire moest af en toe huilen tijdens het schrijven van haar autobiografie. Dat vertelde de 71-jarige zangeres tijdens een interview op NPO Radio 5. Zij presenteert deze week het boek, dat de titel Kwam een vrouw bij de slijterij kreeg.

"Bij sommige passages heb ik echt gehuild", legde St. Claire uit. "Het schrijven werkte heel louterend. Ik kwam er wel achter dat ik alle dieptepunten goed heb verwerkt, zoals dat hoort. Ik zie nu dat ik altijd heel consequent ben geweest, ook als dat mij pijn deed."

De zangeres van hits als Dokter Bernhard en Pierrot hoopt dat ze met het boek kan afrekenen met haar imago van dronkenlap. St. Claire drinkt sinds 1 oktober 2018 niet meer. "Ik hoop dat mensen als ze het boek lezen begrijpen waarom mensen soms verslaafd raken aan drank, en wat het met je doet. Ik denk dat ze daarna nooit meer op straat dat soort dingen naar mij zullen roepen."

In het boek beschrijft Bonnie hoe het loskomen van haar drankverslaving haar de kans heeft geboden haar familie terug te krijgen en haar huwelijk te redden. Verder gaat zij in op andere dieptepunten in haar leven, zoals financiële tegenslagen en diverse liefdesperikelen.