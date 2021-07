‘Gordon Ramsay heeft onze huwelijksdag compleet verpest’

Volgens een pasgetrouwd stel uit het Verenigd Koninkrijk is televisiekok Gordon Ramsay er de reden van dat hun huwelijksdag compleet in de soep gelopen is. Charlie Willis (35) en zijn bruid Laura (29) stonden perplex toen Ramsay met een televisiecrew opnames ging maken op het strand waar zij elkaar het ja-woord gingen geven. "We voelden ons figuranten op ons eigen huwelijk," aldus Willis in een gesprek met The Sun. Het stel had lang gespaard om 2100 euro uit te kunnen geven aan het eten voor hun gasten tijdens de bruiloft, maar omdat Ramsay opnames kwam maken voor zijn show Future Food Stars nam hij de keuken over. Hierdoor kregen de gasten niet het door het Lusty Glaze Beach resort in Cornwall beloofde eten. "Het was een regelrechte ramp. We hadden hier allebei zo hard voor gewerkt en dan krijg je dit. We voelden ons echt in ons hemd gezet." Sharon Powers, de uitvoerend producent van het programma, bood het paar haar excuses aan en vergoedde bovendien alle kosten om hen tegemoet te komen. "Ik vind het vreselijk dat we jullie grote dag verpest hebben en ik kan jullie verzekeren dat dit nooit de bedoeling is geweest. Door de kosten op ons te nemen hopen we het goed te maken." Volgens het resort waar het huwelijk en de opnames plaatsvonden is er echter nooit sprake geweest van exclusiviteit van het strand. De woordvoerder van Ramsay sluit zich daarbij aan. "Ze moeten nu ophouden met zeuren, want ze hadden het stuk strand niet afgehuurd. Het productieteam van Gordon had ook een reservering voor die dag, net zoals er nog meer huwelijken plaatsvonden. Bovendien is hun rekening door ons betaald, dus wij zijn er wel klaar mee nu. En op het moment zelf vond het paar het heel interessant om met Gordon te kletsen, die hen zelfs uitgebreid feliciteerde. En ook hun gasten vonden het maar wat mooi om in beeld te komen."