Peter R. de Vries neergeschoten voor studio RTL Boulevard

Misdaadjournalist Peter R. de Vries is vanavond neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De Vries is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De schietpartij vond omstreeks half acht plaats op de Lange Leidsedwarsstraat. Daar wordt het televisieprogramma RTL Boulevard opgenomen. Peter R. de Vries was daar vanavond te gast.

Het Parool laat twee ooggetuigen aan het woord:

"Een ooggetuige die in de Lange Leidsedwarsstraat woont, hoorde vijf schoten. Ze ging naar buiten en zag Peter R. de Vries op de grond liggen. Hij had veel bloed in zijn gezicht. Ze hield zijn hand vast. Ze kon niet met hem praten, maar hij leefde nog wel. Hij is daarna afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een andere buurtbewoner zat in een café in de straat en hoorde ineens harde knallen. “Het ging maar door, vier of vijf keer. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was,” zegt ze. Toen ze naar de Lange Leidsedwarsstraat liep, waar ze woont, schrok ze. “De straat stond helemaal vol met mensen. Iemand riep dat er iemand was doodgeschoten.”

Op de Lange Leidsedwarsstraat is zojuist een man neergeschoten. Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen en de politie is nog op zoek naar de verdachte(n). Verdere informatie volgt. Heeft u iets gezien of informatie? Bel 112. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) July 6, 2021