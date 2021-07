Moeder: Britney is in staat voor zichzelf te zorgen

De moeder van Britney Spears heeft een rechter in Los Angeles gevraagd gehoor te geven aan de wensen van haar dochter. Lynne Spears dringt er in het bijzonder op aan dat Britney haar eigen advocaat mag uitzoeken en aanstellen. Lynne liet na de getuigenis van Britney afgelopen maand weten dat ze het erg dapper vond dat haar dochter met haar eigen verhaal naar buiten was gekomen. De zangeres gaf tijdens een rechtszitting aan zich een slaaf te voelen van haar toezichthouders, met name haar vader Jamie Spears, de ex-man van Lynne. Britney vertelde in haar relaas ook dat ze zich nooit heeft gerealiseerd dat ze de mogelijkheid had naar de rechter te stappen om de curatele waar ze in 2008 onder werd gesteld te beëindigen. De advocaat die haar al jaren bijstond maar haar dat blijkbaar nooit had verteld, zegde eerder deze week op. In de rechtbankdocumenten die Lynne woensdag indiende, benadrukte ze dat de bepaling dat Britney niet capabel was om belangrijke beslissingen te nemen dertien jaar oud was. "Haar bekwaamheid is enorm veranderd sinds 2008. Ze is al jaren in staat om voor zichzelf te zorgen. Ze zou niet meer moeten worden beoordeeld op basis van een beschikking uit 2008 waarin is bepaald dat ze niet bij machte was haar eigen advocaat uit te zoeken."