Zoon Peter R. de Vries deelt foto van hem en zijn vader

Royce de Vries, de zoon van de dinsdag neergeschoten Peter R. de Vries, heeft zaterdagochtend op Twitter een foto gedeeld van zijn vader en hem. Bij de foto staat een hartje.

Op de foto is de misdaadverslaggever lachend te zien met naast hem zijn zoon. Het bericht krijgt veel likes en mensen reageren erop en wensen hem sterkte. Het is het tweede bericht dat Royce de Vries de wereld instuurt na de aanslag op zijn vader. In zijn eerste tweet schreef hij: "Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden."

Peter R. de Vries raakte zwaargewond bij het schietincident. Volgens de laatste berichten is zijn toestand nog altijd onzeker. "Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt", liet de familie donderdag in een verklaring via RTL Boulevard weten.

De Vries werd dinsdag in Amsterdam neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat, kort na een uitzending van RTL Boulevard.