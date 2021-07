‘Prins Andrew bracht tijd bij Epstein door na scheiding Fergie’

De Britse prins Andrew zou na zijn scheiding van Sarah 'Fergie' Ferguson zijn heil gezocht hebben bij Jeffrey Epstein, de steenrijke zakenman die gearresteerd op verdenking van het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Epstein overleed in augustus 2019 door zelfmoord in zijn cel, al denken sommige mensen dat die zelfmoord niet geheel vrijwillig ging en dat er dus sprake zou zijn van moord omdat Epstein teveel wist van 'hooggeplaatste types'. Dit meldt The Miami Herald, naar aanleiding van het boek Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story, dat geschreven is door onderzoeksjournalist Julie Brown.

"Prins Andrew werd in 1999 door Epsteins rechterhand Ghislaine Maxwell uitgenodigd om in het riante New Yorkse huis van Epstein te verblijven. De prins kende Maxwell en haar familie al enkele jaren en nam de uitnodiging daarom aan. Hij was op zoek naar zichzelf, na de scheiding van Fergie en Epstein bood hem de mogelijkheid om even weg te gaan uit Engeland. Eenmaal in Manhattan werd hij al snel een vaak geziene gast op feestjes en partijen die in de hogere kringen plaatsvonden," aldus journalist Brown.

In het boek wordt Andrew er ook van beschuldigd zich te hebben vergrepen aan de destijds minderjarige Virginia Giuffre, de vrouw die meerdere malen publiekelijk haar verhaal deed om de waarheid boven tafel te krijgen. Tot op heden ontkent de prins ook maar iets met haar te maken te hebben gehad, ondanks het feit dat er een foto van hen samen met Ghislaine Maxwell circuleert. Ook heeft hij nog steeds niet met de FBI gesproken, wat opmerkelijk is voor iemand die claimt onschuldig te zijn.

Woordvoerders van de Britse koninklijke familie wilden niet reageren op het nieuws omtrent het boek dat donderdag uitkomt.

Maxwell zit nog steeds vast en kreeg van de rechter geen toestemming om op borgtocht vrij te komen wegens vluchtgevaar.