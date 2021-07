Familie De Mol plaatst rouwadvertentie voor Peter R. de Vries

De familie De Mol plaatst in De Telegraaf van maandag een rouwadvertentie voor de op 15 juli overleden Peter R. de Vries. "Lieve Peter, er is geen tweede zoals jij: integer, oprecht, vasthoudend en betrokken. Dank voor je steun en dat je er altijd voor ons was. Wij wensen alle dierbaren van Peter heel veel sterkte en kracht. Familie De Mol," luidt de boodschap.

Ook Carlo Boszhard en zijn vriend Herald Adolfs brengen een eerbetoon aan de neergeschoten journalist. "Voor altijd onze held, Peter R. de Vries. Veel liefde en kracht voor de familie, partner en iedereen die met Peter heeft mogen werken."

Femke Halsema laat als burgemeester van Amsterdam namens het stadsbestuur de driehoek weten: "Peter R. de Vries. Heldhaftig, vastberaden, barmhartig. Amsterdam huilt."