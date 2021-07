Guus Meeuwis stelt bruiloft nog een jaar uit

Guus Meeuwis en Manon Meijers stellen hun huwelijk opnieuw een jaar uit, zo vertelde de zanger maandagochtend in De 538 Ochtendshow met Frank Dane. Vorig jaar stelde het koppel de grote dag al uit vanwege de coronamaatregelen.

"Het huwelijk is ook weer een jaartje opgeschoven eigenlijk. Zo schuiven we alles een beetje op, behalve deze single", vertelt Meeuwis, die in het programma zijn nieuwe nummer Net als dansen ten gehore bracht. De bruiloft stond gepland voor dit jaar, maar de precieze datum was nog niet bekendgemaakt.

Meeuwis vroeg Meijers in de zomer van 2019 ten huwelijk. Over de plannen wil hij nog niet veel verklappen. Wanneer radio-dj Frank Dane hem vraagt of de bruiloft in het buitenland of in Nederland is, reageert Meeuwis cryptisch: "Het is overal, de liefde is overal."