Ex over Raymond van Barneveld: “Nog een jaar met hem was mijn ondergang geworden”

Ruim 25 jaar was Silvia Walraven-van Barneveld (55) samen met Raymond van Barneveld, tot hij drie jaar geleden de relatie verbrak. Ze raakte aan de drank door alle schuinsmarcheerderij van de ogenschijnlijk chronisch gefrustreerde darter.

Haar scheiding moest ze via Shownieuws vernemen, vertelt ze aan Linda. “Heel pijnlijk om dat op tv bij Shownieuws te moeten horen. Raymond gaf als verklaring dat hij bang was dat ik weer aan de drank zou gaan, als ik het had geweten. Joh.”

Uiteindelijk is ze dankbaar dat Barney de stap heeft gezet. “Na de haat heb ik het hem en Julia vergeven. Vergeten doe ik het niet, maar als zij goed is voor mijn kinderen en kleinkinderen, dan heb ik er vrede mee. Nog een jaar langer in dit huwelijk was mijn ondergang geworden. Ik was dan kapotgegaan aan de alcohol.”

Na Raymond ontmoette ze Piet, die treurig genoeg na een jaar overleed. “Hij heeft me een jaar lang laten voelen wat het is om geliefd te zijn. Raymond was echt geen slechte echtgenoot. Maar ik wilde weleens met een bak koffie gewekt worden zónder dat het Moederdag was. Een aai over mijn bol was al uitzonderlijk. Niet bij Piet. Die overlaadde me met liefde.”