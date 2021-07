Cabaretduo Yentl en de Boer komt met eigen televisieserie

Het prijswinnende cabaretduo Yentl en de Boer krijgt zijn eigen televisieserie. De opnames van Yentl en de Boer: de Serie gaan deze week van start, maakten zij woensdag bekend. De serie bestaat uit een mix van het beste materiaal uit theatervoorstellingen en speciaal voor het televisieprogramma geschreven gloednieuwe sketches en liedjes.

Het duo liep al langer rond met het idee zijn beste materiaal om te schrijven voor televisie. "Theater heeft natuurlijk hele eigen wetten om een verhaal te vertellen", aldus Christine de Boer. "Waar het op het podium draait om het creëren van illusies biedt televisie de mogelijkheid onze fantasieën realistisch tot leven te wekken. Dat leek ons een spannende uitdaging."

Het programma ontstond tijdens de eerste lockdown. "Met een lege agenda en een inmiddels rijk archief aan materiaal zijn we vol enthousiasme gaan schrijven", stelt Yentl Schieman. Omroep BNNVARA zag het concept voor de muzikale comedyserie meteen zitten en bestelde vier afleveringen voor het eind van de zomer.

De serie is vanaf 5 september vier zondagen te zien. In Yentl en de Boer: de Serie zijn gastrollen weggelegd voor onder anderen Theo Maassen, Susan Visser, Freek Bartels en Yannick van de Velde.

Yentl en de Boer won het afgelopen jaar zijn tweede Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied met het muzikale vervolg op de kleinkunst-klassieker Het is over van Annie M.G. Schmidt en componist Harry Bannink. In Het is begonnen zingt het duo vanuit de beleving van de minnares uit het oorspronkelijke nummer.