Raadsman Kaes: familieleden vrezen represailles uit hoek De Mol

Een bezoek van een rechercheur heeft tot spanningen geleid bij de moeder en zus van Shima Kaes, de ex-verloofde van Johnny de Mol. De twee familieleden van Kaes vrezen represailles uit "de hoek van De Mol". Dat stelde de raadsman van Kaes woensdag voor de rechtbank in Den Haag.

Kaes en haar juridisch adviseur Karim Aachboun hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Zij vrezen de "schijn van partijdigheid en het ontbreken van onafhankelijk onderzoek" omdat drie aangiftes in het dossier door hetzelfde arrondissement wordt behandeld. Daarom eisen zij dat de zaak wordt overgedragen aan een parket "bij voorkeur buiten de Randstad".

De Mol en Kaes hadden tussen 2014 en 2015 een relatie. Er zouden volgens Kaes meerdere geweldsincidenten hebben plaatsgevonden tussen de twee in Amsterdam, Mexico en op Ibiza. Eind 2020 deed Kaes aangifte tegen haar ex-verloofde voor poging tot mishandeling en doodslag. Daarop deden Johnny de Mol en zijn vader John de Mol aangifte tegen Kaes en haar adviseur voor poging tot afdreiging (vorm van chantage) waarop weer een aangifte van Aachboun volgde tegen John en Johnny de Mol wegens het doen van een valse aangifte.

Statement per Zoom

De drie aangiftes liggen nu bij de officier van justitie in Amsterdam. Aachboun vindt dat de zaken elkaar te veel overlappen. Daarom zou het Openbaar Ministerie niet onafhankelijk over de eerste aangifte van Kaes inzake de mishandeling kunnen oordelen. De adviseur noemde als bewijs van deze claim een bezoek van de twee rechercheurs aan de familieleden van Kaes, die in Spanje woont. De familieleden van Kaes zouden in de aangifte waar de rechercheurs over kwamen praten niet zijn genoemd als getuigen.

Volgens de landsadvocaat ging het bezoek van de rechercheurs over meerdere aangiftes in het dossier. De rechercheurs benaderden de moeder en zus van Kaes pas nadat Kaes zelf en haar adviseur allebei niet reageerden op verzoeken tot een gesprek. De staat beklemtoont dat de aangiftes zijn verdeeld onder twee verschillende onderzoeksofficieren, juist om de schijn van partijdigheid te vermijden. Dit betekent volgens de landsadvocaat echter niet dat rechercheurs meerdere bezoeken zouden moeten afleggen om te praten over verschillende aangiftes.

Kaes was niet zelf bij de zitting aanwezig, maar gaf via Zoom wel een statement af. Hierin herhaalde zij de claims dat Johnny de Mol haar zou hebben mishandeld en dat de familie De Mol de zaak in de doofpot zou willen stoppen. De rechtbank doet 30 juli uitspraak in de zaak.