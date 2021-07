Meghan Markle en botox: ‘Ze doet er alles aan om jonger te lijken dan Kate Middleton’

Meghan Markle (39) beweert al jaren bij hoog en bij laag dat ze niets aan haar gezicht heeft laten doen. Plastisch chirurgen stellen echter dat ze wel degelijk aan zichzelf heeft laten sleutelen. Alles om maar jonger te lijken dan haar even oude schoonzus Kate Middleton, zo fluisteren kwade tongen.

In een video voor Heroes TV van CNN, waarin Meghan in beeld was, viel het kijkers op dat haar mimiek bevroren leek. “Het lijkt erop dat ze een neuscorrectie heeft gekregen. En niet te vergeten: veel botox. Kijk eens hoe waanzinnig glad haar voorhoofd is.”

Plastisch chirurg dr. Anthony Youn uit Michigan bevestigt in de Britse tabloid Star dat het gezicht van de echtgenote van prins Harry niet puur natuur is. “Het puntje van haar neus is een stuk smaller en verfijnd, én meer naar boven gelift dan in haar tienerjaren.” Ook zou ze een borstvergroting hebben ondergaan en fillers in haar wangen hebben.

Meghan zou niet alleen voor zichzelf veel met haar uiterlijk bezig zijn, maar ook om haar schoonzus Kate Middleton af te troeven. “Ze vergelijkt zichzelf voortdurend met haar schoonzus Kate (39)”, stellen insiders. “Ze doet er alles aan om jonger te lijken dan haar leeftijdsgenoot. Het verhaal gaat dat ze hun foto’s naast elkaar legt om te vergelijken wie de meeste rimpels heeft.”