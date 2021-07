‘R. Kelly misbruikte ook minderjarige jongen van 17 jaar’

Nadat eerder bekend werd dat R. Kelly zich volgens de aanklagers van de staat New York meerdere malen vergrepen zou hebben aan minderjarige meisjes, zou er nu ook een destijds 17-jarige jongen door hem misbruikt zijn. De zanger zou de jongen volgens TMZ in 2006 ontmoet hebben bij een filiaal van McDonald's.

Kelly nodigde de jongen uit om bij hem langs te komen in zijn huis in Chicago, wat de toen minderjarige jongen samen met zijn ouders deed. Federale agenten beweren dat de zanger het kind daarna vroeg om de volgende keer alleen te komen, wat ook gebeurde. Dat zou het moment zijn geweest waarop de jongen seksueel misbruikt is.

Net als bij veel jonge vrouwelijke slachtoffers van Kelly beloofde de zanger de jongen te helpen met zijn muzikale carrière, iets waarvoor de minderjarige gevoelig was. De jongen, die anoniem wil blijven, stelde hem ook voor aan een andere mannelijke minderjarige, die destijds 16 jaar was. Ook hij zou misbruikt zijn door de zanger.

Volgens de agenten Kelly niet alleen een seksuele relatie met de jongens, maar wilde hij ook dat ze seks hadden met een aantal van de meisjes die bij hem 'woonden', al dan niet vrijwillig. Van die handelingen nam hij vervolgens video-opnames, niet alleen voor zijn eigen gerief maar ook om zijn slachtoffers te kunnen chanteren.