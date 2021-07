Toch definitief een streep door festivalzomer

De festivalzomer is definitief afgeblazen. Het kabinet heeft maandag besloten dat meerdaagse festivals ook na 13 augustus en tot ten minste 1 september verboden zijn. Dat betekent dat onder meer Lowlands, Down The Rabbit Hole en Mysteryland ook dit jaar niet kunnen doorgaan. Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten tijdens de laatste coronapersconferentie al bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet doorgaan. Ze zouden aanvankelijk pas in de tweede week in augustus laten weten wat er daarna zou gebeuren, maar festivalorganisaties wilden graag eerder duidelijkheid.