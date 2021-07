‘Filmen Peter R. de Vries na aanslag was gepland’

De politie houdt er sterk rekening mee dat in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam twee mannen klaar stonden om Peter R. de Vries te filmen nadat hij was neergeschoten. Dat meldt het AD op basis van 'goed ingevoerde bronnen'.

Vlak na de aanslag op de misdaadverslaggever verschenen op sociale media filmpjes waarop te zien was dat hij op de grond lag en werd geholpen door omstanders. De video's werden ook via WhatsApp verspreid. De politie doet onderzoek naar de makers. "Als je maximale aandacht wilt, dan doe je dit. Het vermoeden bestaat dat de mannen gewoon klaarstonden", aldus een bron tegen het AD.

Het onderzoek zou zich richten op twee vrijwel identiek geklede mannen die al achter De Vries aanliepen toen hij door de Lange Leidsedwarsstraat richting de parkeergarage liep. Op beelden van beveiligingscamera's zou te zien zijn dat zij hun telefoons pakken maar daar in eerste instantie niets mee doen. Het zou erop lijken dat het hen er alleen om te doen was hun camera alvast bij de hand te hebben.