Deelnemer Bachelor klapt uit de school: ‘Tony Junior heeft twee gezichten’

DJ Tony Junior zoekt in het programma The Bachelor naar de liefde van zijn leven. Althans dat is het idee. De naar huis gestuurde deelneemster Roos twijfelt daaraan en haalt hard uit naar de begeerde vrijgezel.

"Ik ging er eigenlijk heel open in”, vertelt Roos openhartig bij RUMAGTV. "Ik dacht eigenlijk dat we best wel zouden matchen qua diepgang die we, dacht ik, zochten. Maar ik heb gemerkt dat hij twee gezichten heeft, als ik heel eerlijk ben.”

Ze legt uit: "Voor mijn gevoel was er een Tony vóór de camera en een Tony achter de camera. Ik vind dat hij tegen ons praat alsof hij een meester van groep 3 is. De manier waarop hij ons aanspreekt, bijvoorbeeld een Diva… Alsof ze een klein kind is ofzo.”

En zodra de camera uitstaat is Tony volgens haar met andere dingen bezig. "We hebben dan die dates, die duren misschien drie kwartier ofzo. Hij heeft wel een telefoon en wij allemaal niet. Zodra die dates klaar zijn, pakt hij gelijk zijn telefoon. Ik denk dan: blijf even erin, want wij doen dat ook…”

Ook betrapte Roos hem erop dat hij nog tijdens de show een knappe vriendin van haar ging volgen op Instagram. "Ik dacht: huh? Je bent daar de liefde van je leven aan het zoeken, dus waarom moet je haar terug volgen? Ik was natuurlijk met haar die dag, dus ik stond in haar stories. Hij zag haar stories even later en hij zag mij op die stories. Daarop ontvolgde hij haar gelijk weer. Tsja, dan krijg ik mijn vraagtekens.”