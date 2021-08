Politie appte Peter R. de Vries in maart dat beveiliging niet nodig was

Op 1 maart - vier maanden voor de dodelijke aanslag op zijn leven - kreeg Peter R. de Vries een appje van de politie waarin stond dat beveiliging niet nodig was.

Dat maakten advocaten Onno de Jong en Peter Schouten gisteren bekend op een persconferentie. Volgens Schouten stond er in het bericht 'dat de aangeleverde informatie niet tot een ander dreigingsbeeld heeft geleid'. "Vier maanden later is hij doodgeschoten.”

Peter R. de Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in de strafzaak tegen Ridouan Taghi. Op 6 juli werd hij neergeschoten. "De beveiliging van de kroongetuige, zijn familie en zijn adviseurs heeft niet gefunctioneerd”, aldus De Jong. „Daar moet van worden geleerd om te komen tot de inrichting van een integraal veiligheidsplan voor toekomstige kroongetuigen. Dat kan echter alleen op basis van een volledig onafhankelijk onderzoek.”

De Jong en Schouten stellen dat de moord op Peter R. de Vries laat zien dat "de overheid nog altijd naïef is bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad in Nederland.”