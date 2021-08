Actrice Christina Applegate heeft MS

Actrice Christina Applegate heeft Multiple Sclerose (MS). Op Twitter schrijft de actrice, die vooral bekend werd door haar rol als Kelly Bundy in de sitcom Married... with Children, dat ze de diagnose een paar maanden geleden heeft gekregen.

"Dag vrienden. Een paar maanden geleden kreeg ik de diagnose MS. Het is een vreemde reis geweest. Maar ik ben zo gesteund door mensen die ik ken die ook deze aandoening hebben", schrijft ze. "Het is een moeilijke reis geweest. Maar zoals we allemaal weten, gaat de reis door. Tenzij er een klootzak is die de weg blokkeert."

MS is een aandoening aan de hersenen en het ruggenmerg. Er ontstaan ontstekingen in het lichaam die ervoor zorgen dat de hersenen sommige functies niet goed kunnen uitvoeren. Een belangrijk symptoom is bijvoorbeeld moeite hebben met praten en bewegen.

Applegate speelde ook een rol in Friends. Daarin vertolkte ze de rol van Amy Greene, de zus van hoofdpersonage Rachel.