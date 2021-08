Art Rooijakkers en vriendin verbreken na twintig jaar relatie

Art Rooijakkers en zijn vriendin Andrea zijn na twintig jaar uit elkaar. Dat bevestigt het management van de presentator aan het ANP na berichtgeving hierover van Weekend. "Hoewel enorm verdrietig, zijn Art en Andrea in goede harmonie uit elkaar gegaan en richten zich nu vooral als trotse ouders op de opvoeding van hun dochters", staat in een verklaring. "Met het oog op hun privacy en die van hun dochters vragen ze de media om respectvol met deze situatie om te gaan." Art en Andrea werden in april 2017 ouders van een tweeling: Puk en Keesje.