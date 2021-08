Gordon vindt nieuwe liefde en vraagt Patty Brard voor trouwdag

Gordon heeft aan Patty Brard bevestigd dat hij een nieuwe liefde heeft. De presentatrice vertelde vrijdagavond in Shownieuws dat hij haar al gekscherend heeft gevraagd de twee te trouwen.

De 53-jarige Gordon is sinds "een maandje" samen met de 24-jarige Jeffrey, aldus Brard. Ze confronteerde Gordon ermee nadat het nieuws rondging op sociale media. "Ik zei: 'Wat ben je aan het doen?' Toen zei hij, en daar heb ik wel weer respect voor: 'Ik ben verliefd, hij is verliefd, we hebben het superleuk samen. Wat moet ik dan doen? Omdat dit niet in het plaatje past? Moet ik het aan mijn neus voorbij laten gaan omdat het al 100.000 keer fout is gegaan?' Toen dacht ik: ja, weet je, hij heeft gelijk."

Volgens Brard is het heel serieus en moet zij de ceremonie leiden als het op trouwen aankomt. "Ze zijn dolverliefd. Ik gun hem de kans en hoop dat het lukt. Ik wens ze alle geluk. Zolang het leuk is, is het leuk en als er getrouwd wordt, dan ben ik er."