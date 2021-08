Willeke Alberti boos over coronabesmetting

Willeke Alberti heeft ondanks een volledige vaccinatie onlangs het coronavirus opgelopen. De zangeres vertelt dinsdag in De Telegraaf dat ze inmiddels helemaal genezen is, maar ze is behoorlijk ontstemd over haar besmetting.

"Iemand in mijn omgeving - ik zeg niet wie, want dat vind ik niet netjes - heeft mij toch weten te besmetten. Diegene was niet gevaccineerd. Hoe dom kun je zijn?", aldus de 76-jarige. "Als je met mij omgaat of werkt, weet je dat ik veelvuldig optreed in verzorgingshuizen. Dan moet je toch wijs zijn en niet ongevaccineerd in mijn buurt komen? Je laat je toch ook inenten tegen bijvoorbeeld de mazelen, pokken of polio?"

Alberti is inmiddels strenger geworden in de keuze met wie ze optrekt. "Het klinkt heel vervelend, maar met mensen die weigeren een prik te halen kan ik niet omgaan of werken. We moeten, zeker de kwetsbaren en ouderen, nu eenmaal voorzichtig zijn. Ik dacht dat ik met twee prikken wel veilig was, maar dat bleek dus toch niet helemaal zo te zijn. Daarom zeg ik nogmaals: mensen haal die vaccinaties!"