Vrienden verbaasd dat Hans Klok te zien is in Zomergasten

Vrienden en familieleden van Hans Klok waren verbaasd toen ze hoorden dat de illusionist aanschuift in Zomergasten. Dat vertelt Klok, die zondag het seizoen van het VPRO-programma afsluit, in Veronica Superguide. De illusionist was verrast toen hij werd gevraagd om aan interviewer Janine Abbring te vertellen over zijn ideale televisieavond. "Nou, ik dacht eerst dat het voor Linda de Mol was. Maar dat heet dus Zomerweek. Toen ik eenmaal door had dat het om Zomergasten ging, was ik wel vereerd. Dat programma bestaat al zo lang en je wordt daar niet zomaar voor gevraagd. En als je ziet hoeveel publiciteit dat programma krijgt... daar kan menig theaterproducent jaloers op zijn." Familie en vrienden waren verbaasd toen ze hoorden dat Klok te gast zou zijn in het programma. "Ja, dat vond ik wel een belediging eigenlijk. Ben ik zo oppervlakkig? Ach, ik kon ook wel om hun reacties lachen. Ik weet ook wel dat de meeste Zomergasten hersenchirurgen, kinderpsychologen en schrijvers zijn, die duizend jaar gestudeerd hebben. Ik heb geen enkele opleiding afgemaakt." Hoewel Klok liever goochelde dan in de schoolbanken zat, is hij naar eigen zeggen een wandelende encyclopedie. "Dat zei de redacteur van de VPRO ook. Ik weet heel veel over variété, entertainment, circus en films."