Katja Schuurman en Abbey Hoes in nieuwe Costa!!-film

Actrices Katja Schuurman en Abbey Hoes spelen de hoofdrollen in de nieuwe Costa!!-film. Dat heeft distributeur Dutch FilmWorks maandag gemeld. De film is geen vervolg op de hit uit 2001, maar het verhaal speelt zich wel twintig jaar later af op dezelfde locatie met deels dezelfde personages. De opnames zijn dit weekend van start gegaan in Salou.

Katja Schuurman was in 2001 ook in de eerste Costa! te zien. Andere acteurs die in de nieuwe Costa!! meespelen zijn Roeland Fernhout, Soy Kroon, Oscar Aerts, Tina de Bruin en Stephanie van Eer. De regie is ditmaal niet in handen van Johan Nijenhuis, maar van Jon Karthaus. Het is de bedoeling dat Costa!! in 2022 in de bioscopen te zien is.

Costa! uit 2001 is een mijlpaal in de Nederlandse filmgeschiedenis. De komedie van Johan Nijenhuis over een groep jongeren die twee weken vakantie vieren in Salou, trok 700.000 bezoekers en sprak een jong publiek aan dat de Nederlandse film daarvoor niet wist te vinden. De hoofdrollen werden gespeeld door Georgina Verbaan, Katja Schuurman, Daan Schuurmans, Kurt Rogiers en Michiel Huisman. Voor bijna alle acteurs was het de eerste grote rol in een speelfilm.

Na de film Costa! volgde er een serie, die vier seizoenen liep bij BNN. Regisseur Nijenhuis werkte ook nog enige tijd aan een prequel die zich tijdens de krakersrellen in de jaren tachtig zou afspelen. Maar dit project kwam nooit van de grond.