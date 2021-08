Cornald Maas: Nodig geen kabinetsleden meer uit voor premières

Televisiemaker Cornald Maas roept theatermakers op nooit meer kabinetsleden uit te nodigen voor premières. Hij deed de oproep woensdag omdat de coalitiepartijen in het algemeen en het demissionaire kabinet in het bijzonder volgens hem nog steeds niet hebben gereageerd op de actie Unmute Us van de evenementensector.

Zaterdag gingen vele tienduizenden mensen in meerdere steden de straat op uit woede over het coronabeleid van het demissionaire kabinet. Voetbalwedstrijden en Formule 1-races mogen doorgaan met vele tienduizenden bezoekers. Festivals en concerten zijn nog wekenlang gecanceld.

"Even tussentijds een oproepje aan theaterproducenten, toneelgezelschappen, concert- en eventorganisatoren, mede nav nieuwe staaltjes dédain en uitblijven van enige reactie op Unmute Us: op 'n enkele uitzondering na nooit meer kabinetsleden uitnodigen voor premières van eea", schrijft Maas.

In een brief die de organisatie achter Unmute Us eerder deze week stuurde, werden tien vragen aan demissionair premier Mark Rutte en de demissionaire ministers gesteld, onder meer waarom festivals pas op 20 september weer eventueel mogen opstarten en of de ministers bekend zijn met de Fieldlab-uitslagen. Ook wordt gevraagd of demissionair premier Rutte begrijpt dat zijn kabinet "hiermee de geschiedenis zal ingaan als het demissionaire kabinet dat eigenhandig zijn vaderlandse cultuursector de nek omdraaide".

Voor komend weekend eist de organisatie antwoord op die vragen. Komt dat niet dan dreigen nieuwe acties.