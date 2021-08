Katja Schuurman waarschuwt om ‘niet te klooien’ met medicijnen

Katja Schuurman drukt mensen in een interview met VROUW Glossy op het hart om niet zomaar "te klooien" met medicijnen zoals zij zelf heeft gedaan. De presentatrice, die kampt met een dwangstoornis en Rapid Cycling (waardoor ze zonder medicatie hevige stemmingswisselingen heeft), zegt dat het tijdens haar afgelopen zwangerschap daardoor namelijk bijna de verkeerde kant op ging.

Omdat Katja vorig jaar in verwachting was van haar dochtertje Coco Loulou moest ze stoppen met haar medicatie. Heel makkelijk ging dat echter niet, vertelt ze. "Dat viel niet mee. Komt ook omdat ik enorm heb lopen klooien met mijn medicijnen", bekent de 45-jarige.

"Om ongelukken te voorkomen, moet je eigenlijk een heel strak afbouwschema volgen. Dat had ik ergens opgeschreven maar die notitie was ik kwijt en toen heb ik het zo’n beetje zelf maar gedaan", vertelt Katja. "Doe dat dus nooit! Want het is supergevaarlijk; je kan echt in psychoses en depressies terechtkomen. Dat is niet gebeurd, maar het ging echt niet goed."

Die stemmingswisselingen waar Katja zonder medicatie mee kampt, gaan volgens haar van heel vrolijk, naar heel verdrietig en heel angstig. "Dat was opeens in alle hevigheid terug, het overviel me ook echt, van het ene op het andere moment", zegt ze. "Ik kon ook om alles woedend worden of diep verdriet voelen. Emoties die uit het niets lijken te komen, want alles is een trigger, echt verschrikkelijk."