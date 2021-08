Docu toont overeenkomsten prins Harry en koning Edward: ‘Binnen 10 jaar raken ze in de vergetelheid’

Dat prins Harry het Britse koningshuis verliet voor zijn Amerikaanse geliefde lijkt heel modern, maar koning Edward ging hem in 1936 al voor. Die was zelfs koning toen hij al zijn privileges opgaf voor een overzeese schone.

Filmmaker Nick Bullen zet in de nieuwe docu ‘The Royals Revealed: Harry and Edward, Princes in Exile' de opvallende gelijkenissen op een rij. Koning Edward VII, oom van de huidige Queen, deed na nog geen jaar koningschap afstand van de troon omdat hij wilde trouwen met Wallis Simpson, een gescheiden Amerikaanse. De geldkraan werd per direct dichtgedraaid en dus bracht Edward in 1951 een biografie uit, die voor zijn tijd een fortuin opbracht en bovendien voor veel ophef zorgde. De oud-koning had een getroebleerde relatie met zijn broer. Hun relatie is nooit meer goed gekomen.

De gelijkenissen hoeven bijna niet uitgespeld te worden: ook prins Harry stapte uit het koningshuis om te kunnen trouwen met een gescheiden Amerikaanse vrouw. Ook Harry kan niet met zijn broer overweg en ook hij brengt een biografie uit, die geld in het laadje moet brengen en die veel stof doet opwaaien.

Gouden gloed

Bullen vertelt dat Edward net als Harry als 'golden boy' bekend stond. “Hij werd geadoreerd door mensen waar hij ook ging in de wereld. Als je naar onze documentaires kijkt, zie je in archiefbeelden hoe de mensen voor hem juichten. En zelfs na z'n huwelijk met Wallis hing er nog een gouden gloed rondom hem. Maar die vervaagde snel."

"De grootste les die de kijkers uit deze documentaire zullen leren, is hoe de hertog en hertogin van Windsor in de vergetelheid belandden en hoe ze slechts figuranten werden op het wereldtoneel. Op etentjes in New York vielen ze een beetje uit de toon. En uiteindelijk werden ze irrelevant”, zegt Bullen. “Zal hetzelfde gebeuren met Harry en Meghan als de kinderen van prins William meer op het toneel verschijnen? Dat lijkt misschien nog ver weg, maar het zal gebeuren. Wat zal er met hen gebeuren binnen tien jaar? Zullen ze nog steeds sterren zijn? Historici suggereren dat dat onwaarschijnlijk is."