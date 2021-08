Bob Dylan kan bijna niet schuldig zijn aan wekenlang misbruik van meisje

Bob Dylan zou gedurende zes weken in april en mei 1965 het twaalfjarige meisje J.C. seksueel hebben misbruikt, tegen haar wil hebben vastgehouden, fysiek hebben bedreigd en mishandeld en gedwongen alcohol en drugs te consumeren. Het is nog al wat. En de nu hoogbejaarde vrouw wil gerechtigheid en geld van de eveneens bejaarde zanger en Nobelprijswinnaar.

Alleen: de kan dat de vrouw en haar advocaat de waarheid spreken blijkt klein. Ook in het voorjaar van 1965 was Dylan beroemd. En er is dus vrij eenvoudig na te gaan of hij in april en mei een meisje zes weken kan hebben opgesloten in het toen beroemde Chelsea Hotel in New York.

Dylan kwam daar zonder twijfel vaak, schrijft het ND. Het was de pleisterplaats van wie beroemd was of wilde worden. Maar juist in de weken waar het omgaat was hij er niet. Dylan toerde met Joan Baez tot begin april in de Verenigde Staten, concerteerde daarna in Canada en verbleef met Sara Lownds in Los Angeles (California) of Woodstock. Zijn toekomstige vrouw werd in die weken zwanger van hun oudste zoon Jesse die in januari 1966 zou worden geboren. Van 26 april tot 14 mei was Dylan in Engeland en daarna maakte hij plaatopnamen.

De vrouw in kwestie is - voorzichtig gezegd - niet gemiddeld. Achter de initialen van de klager gaat een ‘spiritueel counselor’ schuil met een omvangrijk psychiatrisch verleden. Ze zou zijn geboren uit ‘metafysische’ ouders, waarvan de vader een verzameling occulte boeken had, de moeder profetische dromen uitlegde en een tante professioneel tarot- en speelkaarten las.

Zelf trad de vrouw die Dylan beschuldigt vaak op in paranormale televisieprogramma’s waarin het voorspellend lezen van theebladeren haar specialiteit was. In een boek uit 2013, Interdimensional Universe: The New Science of UFOs, Paranormal Phenomena and Otherdimensional Beings, van Philip J. Imbrogno, claimt ze in contact te staan ‘met engelen en ruimtewezens.’