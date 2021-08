Bert uit B&B Vol liefde over zijn vrouwen: “Er ontstonden steeds irritaties”

Bert uit B&B Vol liefde kreeg als enige deelnemer nog een vijfde vrouw over de vloer, maar het mocht niet baten: ze werden allemaal vakkundig de deur uitgewerkt. Nu zegt Bert: "Voorlopig hoef ik geen vrouw meer om me heen."

Ze waren niet assertief genoeg, te luidruchtig of juist te stil, Bert is op zijn zachtst gezegd kieskeurig als het op de liefde aankomt. "De vrouwen die hier over de vloer kwamen, hadden klaarblijkelijk allemaal de intentie om samen met mij de B&B Chambres d’Hotes La Cressonne te runnen. Dat was nou net het laatste wat ik wilde", vertelt hij aan De Telegraaf.

Het gaat Bert namelijk al tien jaar prima in zijn eentje af. "Het was zeker niet de bedoeling om een vrouw te leren kennen die me 24/7 zou gaan helpen. En uitgerekend dát gebeurde er telkens. Daardoor ontstonden ook steeds bij mij irritaties."

In zijn eentje heeft hij die irritaties niet. "Ik ben ontspannen en vind het heerlijk dat ik weer alleen met de hond en kippen kan zijn. Bovendien heb ik enorm veel te doen."

Zelfs met de vlotgebekte Romana heeft Bert geen contact meer. "Ik weet dat ze begin augustus een hernia-operatie heeft ondergaan. Dat was het. Ik heb ook geen tijd meer om nog energie in haar of de andere dames te steken. Ik heb het echt te druk nu."