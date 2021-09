Koning mag niet meer stiekem jagen

Koning Willem-Alexander moet stoppen met de jaarlijkse afsluiting van Kroondomein Het Loo, als hij tenminste de huidige subsidie wil houden voor het natuurgebied. Voor de koning gaan in 2022 namelijk dezelfde regels gelden als voor andere subsidieaanvragers van natuurgebieden. Dit is de strekking van een brief die minister Schouten van Landbouw later vandaag naar de Tweede Kamer stuurt, zo bevestigen bronnen aan de NOS.

Tot nu toe aten de Royals van twee walletjes: ze kregen subsidie voor het onderhouden van het domein, maar ze sloten het een deel van het jaar af voor het gewone volk