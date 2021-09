Olcay Gulsen blikt terug op ‘rollercoaster ride’ Ruud de Wild

Olcay Gulsen is trots op haar partner Ruud de Wild. Dat laat de presentatrice weten op Instagram waarin ze met een liefdevolle foto van hen samen terugblikt op de afgelopen periode waarin Ruud behandeld werd tegen darmkanker. Inmiddels is bekend dat de dj schoon is verklaard en binnenkort weer aan het werk gaat bij NPO Radio 2. "Wat een rollercoaster ride de afgelopen 9 maanden en wat heb je gestreden", schrijft Olcay. "Nu weer gezond aan de slag. Ga onze middagdutjes en wandelingen stiekem missen. Maar wat fijn dat je weer radio gaat maken, Ruud." Onder het bericht reageren haar volgers veelal met een hartje. Onder hen veel BN'ers zoals Chantal Janzen, Simon Keizer, Britt Dekker en René Froger. Donderdag maakten Ruud en zijn omroep KRO-NCRV bekend dat de dj op 4 oktober weer te horen is. De 52-jarige diskjockey is dan ruim een half jaar niet op de radio geweest. In deze periode werd hij bij zijn programma De Wild in de Middag vervangen door Eddy Keur.