Sarah van Soelen liet zich al opnemen, nu zit ook André Hazes thuis

Op alle media waren ze zoenend te zien, André Hazes en de nieuwe vrouw van zijn dromen. Maar ze zijn er nu allebei uitgeput van geraakt, van zoveel aandacht zoeken. Sarah werd opgenomen in een behandelcentrum in Spanje om "haar hoofd vrij te maken en te leren omgaan met roddels en negativiteit die ze krijgt op haar relatie met André". Hazes riep nog op tot wat meer positiviteit op sociale media, maar bezweek gisteren zelf. "André kampt met een emotionele burn-out en moet de komende periode rusten", klinkt het in een officiële mededeling van zijn manager Sjoerd Bodewes. "André is een turbulent leven gewend, maar de onzekerheid door de coronacrisis, het gemis aan optredens en de ontwikkelingen in zijn privéleven hebben een grote impact gehad."

Sinds de bekendmaking van zijn relatie met Sarah van Soelen dit voorjaar moet de volksheld constant verdedigen waarom hij zo stapelgek is op haar. Hij was immers pas sinds begin dit jaar uit elkaar met Monique Westenberg (43), de moeder van zijn zoontje. De vrouw voor wie hij op zijn knie was gegaan, na tussenin nog een romance met tv-presentatrice Bridget Maasland (46) - ook zij blijft vandaag met modder smijten.

Wordt vervolgd....