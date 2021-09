Pijnlijk schandaal rond stichting prins Charles: “Mogelijk flinke smet op zijn blazoen”

Prins Charles ligt onder vuur. Superrijken die grote bedragen schonken aan zijn stichting kregen daarna een koninklijke onderscheiding. De vraag is hoeveel hij daarvan wist.

Zo kreeg een Saoedische zakenman die 1,75 miljoen euro had gegeven, later een koninklijke onderscheiding. Ook een Russische bankier en een Taiwanees, die verdacht worden van witwassen, zouden dergelijke beloningen hebben gekregen voor hun donaties, zegt Volkskrant-correspondent Patrick van IJzendoorn aan de telefoon met de krant.

"Charles zegt dat hij niets wist van deze onderscheidingen, anderen zouden hiervoor verantwoordelijk zijn geweest. Al weken doen kranten nieuwe onthullingen over deze kwestie en de vraag wordt steeds actueler: ‘Wist hij dit echt niet?’ Het is allemaal vrij pijnlijk. Want het is bijna illegaal als je een koninklijke onderscheiding wordt verleend in ruil voor geld, cash for honours. Charles is de toekomstige koning en die hoort zich onberispelijk te gedragen."

Van IJzendoorn verklaart: "Zijn moeder houdt zich weg van controverses, Charles is een meer uitgesproken persoon. Hij is daardoor ook kwetsbaarder. Dit is ook niet de eerste keer dat hij in opspraak raakt. Drie kranten houden zich met dit schandaal bezig en er zal nog meer boven water komen. Als blijkt dat hij meer wist over de toekenning van deze onderscheidingen, kan het een flinke smet worden op zijn blazoen en schadelijk zijn voor zijn imago."