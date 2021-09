Lange Frans is volgens volgers Slappe Frans

Dat het optreden dat Lange Frans afgelopen weekend gaf tijdens de kermis in Edam niet in goede aarde is gevallen bij zijn fans was wel duidelijk, maar dat verhaal is nog steeds niet afgerond. De rapper ging op Twitter in op een tweet van een volger, wat zich vervolgens ontpopte tot een digitale discussie.

Een van zijn volgers schreef: "De tuinders hebben tekort arbeiders. Daar kan je altijd je brood verdienen. Principes zijn principes of je moet een rubberen ruggengraat hebben." Hierop reageerde Frans: "Na 23 jaar opbouwen in de muziek zeg jij wordt tuinder. Ok helder." De vrouw die de tweet stuurde liet zich niet uit het veld slaan en zei: "Nee dat zeg ik niet. Ik zeg dat als je echt achter je principes staat dat er altijd een mogelijkheid is om brood op de plank te krijgen totdat het tij weer keert."

Andere volgers waren het helemaal met de vrouw eens en delen haar mening dat Frans niet achter zijn principes is blijven staan. "Opbouwen? Je hebt alleen maar afgebroken man. Vooral jezelf!," schrijft een fan, waar een ander zegt: "Slappe Frans! Dat is het probleem met de huidige generatie. Dat hun status (functie en beloning) in de maatschappij belangrijker zijn geworden dan op te komen voor rechtvaardigheid. We worden genaaid Slappe Frans, door media, overheid en iedereen die hieraan meedoet jij dus ook."

Lange Frans ontpopte zich op sociale media als een van de felste tegenstanders van het coronabeleid, QR-codes en vaccinaties. Maar toen hij werd gevraagd om afgelopen weekend te komen optreden in Edam zei hij geen nee. De zanger zei dat dit optreden 'al lang geboekt stond', wat niet waar bleek te zijn. Hij viel op het laatste moment in voor Mart Hoogkamer, die moest afzeggen wegens stemproblemen.