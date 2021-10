Internet spot met de naaktfoto’s van Britney

Britney Spears (39) deelde - mogelijk als teken van bevrijding - een aantal opvallende foto’s op sociale media. Op de beelden zien we hoe Britney naakt poseert voor een bad. De aandacht gaat echter ook uit naar de badkuip op de achtergrond. De kiekjes in kwestie zijn namelijk overduidelijk bewerkt. Al ligt het volgens Britney zelf gewoon aan het bad...

Kijk zelf: dat bad is raar. “Foto’s zijn niet bewerkt… het bad is gewoon krom”, schrijft de zangeres/beroemdheid. Het zorgt in elk geval voor veel plezier online: volgens de zangeres mag het bad dan wel krom zijn, maar op de foto’s die Britney deelde, is duidelijk te zien hoe de kromming van de badkuip op elke foto anders valt.

Fans adviseren haar dan ook om eens een cursus fotobewerking te volgen. “Britney, je bent vrij en ik snap helemaal dat je je letterlijk bloot wilt geven, maar een kleine cursus photoshop zou niet verkeerd zijn”, klinkt het onder meer in de reacties.

Britney nam de bewuste foto’s op vakantie, ergens op een tropisch eiland in de Stille Oceaan. Want ze is vrij van haar vader.