Ook Olcay Gulsen uit de kleren voor het goede doel

Olcay Gulsen voegt zich bij de bekende Nederlanders die uit de kleren gaan voor de nieuwe Net5-special For One Night Only. "Uit de kleren… maar wel voor een mooi doel!", schrijft de presentatrice zaterdag op Instagram bij een groepsfoto van de deelnemers. In For One Night Only voeren verschillende bekende Nederlanders eenmalig een striptease-act op om aandacht te vragen voor de vroege opsporing van kanker. Het is de tweede keer dat Net5 deze special organiseert, maar de eerste keer dat er ook vrouwen meedoen. Naast Gulsen zijn dat actrices Tjitske Reidinga en Fockeline Ouwerkerk en zangeres Ellen ten Damme. Onder de mannelijke deelnemers bevinden zich deze keer onder anderen Giel Beelen en Simon Keizer.