Kim Kardashian maakt grappen over eigen familie in SNL-debuut

Kim Kardashian West was niet bang om grappen te maken over haar eigen familie bij haar debuut als gastpresentator van de Amerikaanse sketchshow Saturday Night Live. De televisiepersoonlijkheid bespotte onder meer haar ex-man Kanye West, de vriend van haar moeder Kris Jenner en haar zussen. "Je kunt mij er niet van betichten dat ik uit ben op geld. Eerlijk gezegd heb ik geen idee hoe je golddigger wordt", zegt de ster in haar monoloog, die alle gastpresentatoren moeten geven aan het begin van de show. "Dus dat heb ik even gevraagd aan de vriend van mijn moeder, Corey." Ook Kanye West, de ex-man van Kim, moet eraan geloven. "Ik trouwde met de beste rapper aller tijden. Hij is de rijkste zwarte man van Amerika en heeft mij vier fantastische kinderen gegeven", vertelt Kim, die naar eigen zeggen ontzettend gezegend is met haar leven. Begin dit jaar werd bekend dat de twee na een huwelijk van zes jaar gingen scheiden. "Toen ik de scheiding aanvroeg, ging het echt om zijn persoonlijkheid." Ook maakt Kim een grap over de lichamen van haar zussen, die volgens haar de afgelopen jaren meer op haar vormen zijn gaan lijken. "Ik ben meer dan alleen een fantastisch lichaam dat mijn zussen hebben laten zien als voorbeeld bij hun plastische chirurgen", zegt de realityster, die vervolgens aankondigt dat ze zich daarom verkiesbaar stelt als president van de Verenigde Staten. "Grapje, we kunnen niet drie gefaalde politici hebben in één familie", zegt Kim doelend op de gooi naar gouverneur van Caitlyn Jenner en de presidentscampagne van Kanye. Kim bleef ook niet weg van zelfspot. Zo kwam ze nog even terug op haar gelekte sekstape, die in 2007 voor het eerst rondging. "Ik ben ook verbaasd dat ik hier sta", vertelt Kardashian, die reageert op de ophef rondom de aankondiging dat ze SNL ging presenteren. Vaker doen artiesten en acteurs mee dan een televisiepersoonlijkheid als Kardashian. "Ik heb al jaren geen filmpremière ofzo gehad. Ik speel maar in één film en daarvan vertelde niemand mij dat er een première was. Dat was mijn moeder mij denk ik vergeten te vertellen."