Winnaars Dansmarathon oneens met kritiek: het is geen marteling

Winnaars Tawatha en Jermaine kunnen zich niet vinden in de kritiek op het SBS-programma De Dansmarathon. Tijdens de show gingen koppels de dansvloer op en het duo dat in vijftig uur de minste rust nam, won. Een aantal deelnemers was uitgedroogd en viel flauw en dat leidde tot verontruste berichten op sociale media.

"Het wordt nu gebracht alsof de show een marteling was, maar dat was het absoluut niet. Wij hebben hier zelf voor gekozen en voor ons was het juist een hele mooie en leerzame ervaring", vertelt Tawatha aan RTL Nieuws. Samen met haar danspartner had ze na vijftig uur dansen verreweg het minst gerust en wonnen ze 100.000 euro. Het duo had aan de eindstreep slechts 35 minuten van de maximaal toegestane 300 minuten gerust.

Tawatha en Jermaine danken hun zege naar eigen zeggen aan de goede voorbereiding. "We hebben van tevoren dagelijks getraind en veel medische literatuur gelezen. Daarnaast hielden we onze lichaamswaardes enorm goed in de gaten met ons sporthorloge, waardoor we goed konden zien wanneer we wat moesten eten en drinken." Op sociale media bedankt Tawatha nadrukkelijk het medische team, dat constant klaarstond naast de dansvloer.

SBS6 zelf gaf volgens Tawatha ook handvatten voor een goede voorbereiding. Volgens haar waren er een aantal middagen waar de deelnemers naartoe konden voor extra informatie en stonden experts klaar om vragen te beantwoorden. "Iedereen die op de dansvloer stond, heeft zich vrijwillig ingeschreven. Iedereen wist waar ze aan begonnen, want we hebben hele goede voorlichting over de show gehad", aldus Tawatha tegen RTL Nieuws.

Op sociale media gaat inmiddels een video rond waarin Tawatha in de laatste dertig minuten huilend op de dansvloer staat. Maar die tranen hadden vooral met emoties te maken, niet met pijn. "Dat laatste uur kwam alles bij elkaar. Jermaine en ik waren tijdens een rustig nummer aan het schuifelen en hij vertelde me hoeveel onze vriendschap voor hem betekent, en hoe bijzonder het was dat we dit samen hadden volbracht. Dan zie je ook nog familie zitten en pept Wendy van Dijk je nog een keer op: dan komen alle emoties los."