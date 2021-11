Jomanda is gevonden! En het gaat niet goed met haar

De Telegraaf doet verslag vanuit Huize-Jomanda. Ze woont in een villa in Canada en ze is ziek. Robert ten Broeke, een paranormale collega van Jomanda, mocht bij haar op bezoek. ,,Het gaat niet goed Jomanda. Ze verkeert in een zorgelijke toestand en haar gezondheid is zwak. Al lange tijd kan ze nauwelijks eten en drinken. Ze is kilo’s afgevallen en is daardoor nog maar een schim van de vrouw die ze was.’’

,,De doktoren hebben Jomanda, die leeft op vloeibare voeding die ze zichzelf met een theelepeltje toedient, aangeraden om zich in het ziekenhuis te laten opnemen. Ze weigert echter die medische begeleiding en verzorging buiten haar villa in het Canadese dorpje Mill Bay, waar ze zich al jaren ’verstopt’ houdt. Alleen een vriendin, die haar - zo goed en kwaad als dat kan - bijstaat, is er welkom. Ze verzorgt Jomanda, doet de boodschappen en runt, voor zover dat nodig is, haar huishouden.’’

Volgens de krant wil Jomanda nog een keer naar buiten te treden, maar ze wacht op een teken van boven.