Advocaten: “Boos crewlid stopte mogelijk echte kogel in wapen Baldwin”

Het zou kunnen dat iemand expres een echte kogel in het wapen heeft gedaan waarmee acteur Alec Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot. Dat beweren de advocaten van Hannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke op de set van Rust.

Advocaten Jason Bowles en Robert Gorence vertelden gisteren op de Amerikaanse zender CBS dat het mogelijk was om ongezien bij de kogels te komen en een echte tussen de neppe te stoppen. “Het zou perfect kunnen dat iemand de set wilde saboteren om aan te tonen dat hij ontevreden of ongelukkig was.”

Het kan zijn dat de advocaten verwarring willen zaaien, aangezien nu alle ogen zijn gericht op hun cliënte, de 24-jarige wapenspecialist Hannah Gutierrez-Reed. Zij heeft een slechte reputatie, onder meer omdat ze bij een andere film, The Old Way met Nicolas Cage, twee keer in drie dagen, zonder waarschuwing met een pistool schoot in de buurt van cast en crew.

“Kondig het aan, je blies er mijn fucking trommelvliezen uit”, reageerde Cage toen, waarna hij woedend de set afstormde. Een crewlid vertelde dat ook andere mensen op de set kwaad op haar waren, omdat ze zich niet hield aan de basisveiligheidsvoorschriften voor de omgang met wapens.

Vandaag melden Amerikaanse media dat Matthew Hutchins, de echtgenoot van de overleden Halyna Hutchins, een advocaat heeft ingeschakeld, die gespecialiseerd is in tenlastelegging van dood door schuld.