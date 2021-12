2021 was jaar van talkshowmoeheid en dood van geliefde Peter R de Vries

In tv-jaar 2021 werd gezocht naar urgentie en gedanst tot het niet leuk meer was. Het was het jaar van talkshowmoeheid en de vraag of iets van chocolade was of niet. Ook verloor Nederland Peter R. de Vries, waar in vrijwel elk programma bij werd stilgestaan.

De tv-wereld besteedde in juli met extra nieuwsuitzendingen, talkshowspecials, eerbetonen en niet eerder uitgezonden interviews volop aandacht aan de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. RTL Boulevard, waar De Vries enkele minuten voor de aanslag nog aan de desk had gestaan, maakte een emotionele uitzending rond zowel de aanslag als het uiteindelijke overlijden van hun collega. Presentatoren Marieke Elsinga en Luuk Ikink spraken van de moeilijkste ooit. Het werd gezien; kijkers, recensenten en vakgenoten spraken er vol lof over.

Waardering was er ook voor de documentairereeks De Kinderen van Ruinerwold van Jessica Villerius. Nederland leefde tijdens de vier afleveringen massaal mee met de inmiddels volwassen leden van het verstopte gezin dat in 2019 werd aangetroffen op een boerderij in Drenthe. In oktober won de serie als eerste documentaire ooit de Gouden Televizier-Ring.

Dansmarathon

John de Mol deed ook iets nieuws. Hij liet mensen vijftig uur lang dansen en zond dat live uit op SBS6. Wat vrolijk begon, eindigde met totaal uitgeputte dansers die van de dansvloer gesleept moesten worden. De Mol had echter de smaak van lange thema-uitzendingen te pakken en deed op eerste kerstdag opnieuw iets revolutionairs: hij programmeerde vier uur lang een haardvuur op SBS6. Er keken 400.000 mensen naar.

Minder vooruitstrevend was Showcolade van Omroep Max op NPO 1. De show waarin BN’ers moesten raden of iets van chocolade was of niet werd als te simpel gezien en bovendien amper bekeken. Dat gold ook voor De Bluffer van Powned, Tik ‘M Aan van BNNVARA, Dino’s Bezorgservice van NTR en The Cube van SBS6, oftewel: een greep uit de tv-flops van het jaar.

Urgentie

Geen mislukking maar toch verdwenen is De Vooravond van BNNVARA. Presentatoren Renze Klamer en Fidan Ekiz werden onverwacht ontslagen omdat de show urgentie zou missen. De vervanger werd Khalid & Sophie, waarin Khalid Kasem en Sophie Hilbrand de achtergronden bij het nieuws bespreken. Over de urgentie van deze talkshow zijn de meningen onder kijkers verdeeld.

Grote successen waren er in 2021 ook. Dat begon al in januari toen Talpa een knikkerbaan voor BN’ers opbouwde in Marble Mania. Veel mensen hadden er een hard hoofd in, maar er werd naar geleken en het tweede seizoen is al opgenomen. Andere succesnummers waren De Verraders (RTL), B&B Vol Liefde (RTL), Chansons! (NPO) en Boerderij van Dorst (NPO). Ook het door Nederland georganiseerde Eurovisie Songfestival was met 183 miljoen kijkers wereldwijd een hit.

Thierry Baudet

In maart was de eerste echte tv-rel van 2021 een feit toen Martijn Koning Thierry Baudet mocht roasten in Jinek & De Verkiezingen op RTL 4. De grappen waren zo hard dat Baudet wegliep. Jinek en RTL distantieerden zich ervan. Voor Koning is sindsdien geen plaats meer aan de talkshowtafels van RTL. Ook heeft hij nog altijd te maken met bedreigingen aan zijn adres.

Over al die onderwerpen werd natuurlijk volop gepraat in ’s lands vele talkshows. Er waren talkshows in de vooravond en in de late avond en ook waarin nagepraat werd over andere tv-programma’s. De kijker lijkt een beetje murw gepraat want de kijkcijfers van de praatprogramma’s worden er niet beter op. Maar daar lijkt tv-land zich vooralsnog niet zoveel van aan te trekken: met de komst van VI Vandaag (SBS6) staat het eerste nieuwe exemplaar van 2022 alweer in de startblokken.