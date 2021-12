Adele vindt geld niet belangrijk, maar vraagt minstens 2.000 euro voor concertkaartje

Adele heeft een geschat vermogen van tegen de 150 miljoen euro. Toch trekt ze naar Las Vegas voor een reeks concerten die haar nog veel rijker gaan maken. Tot grote onvrede van de fans.

In interviews vertelt de Britse zangeres (33) steevast dat geld ’een niet al te belangrijk bestanddeel is in haar leven’. Je zou dan verwachten dat ze haar fans, die al jaren wachten op een concert, betaalbare tickets aanbiedt, maar niets is minder waar. De kaartjes voor haar Weekends with Adele-reeks in het bekende Caesars Palace kosten tussen de 2.000 en 9.000 euro per stuk.

Eerder gaf ze nog twee zomerconcerten in Londen voor 106 euro per ticket, maar de optredens in Las Vegas zijn voor de meeste mensen dus niet te betalen. Hoeveel Adele er zelf aan overhoudt? 1,7 miljoen euro per concert.