De eerste belangrijke hints van Wie is de Mol?

Afgelopen zaterdag was de aftrap van Wie is de Mol? Suzanne Klemann, zangeres van Lois Lane moest als eerste vertrekken dus zijn er nu nog negen kandidaten op zoek naar één mol. Er zijn al enkele mooie hints weggegeven.

Zo zijn er de ogen van Kim-Lian van der Meij, die veel kijkers een tunnel ingedreven hebben. Er is een promofoto met een masker waarachter ogen te zien zijn die verdacht veel lijken op die van Kim-Lian.

Yes! #widm is er weer! Ik zit gelijk in de Kim Lian tunnel. Haar gedrag. De promo foto met masker: maskers (blij en verdrietig) staan voor theater. En op onderstaande foto’s lijken de ogen en wenkbrauwen overeen te komen. Maar eerst weer wachten tot 2022 😂 Damn... 😆 #wieisdemol pic.twitter.com/SzkYaeIr6b — 𝔼𝕤𝕥𝕙𝕖𝕣 (@EstherElise_) August 28, 2021

Verder is er acteur Everon Hooi, die een basketbalshirt draagt met achterop het nummer 33. Er zijn elf deelnemers, het is seizoen 22, bij elkaar opgeteld is dat 33. Ook moet de tijd stilgezet worden op 11.22 uur, ook weer 33 bij elkaar.

Verder is de titel van de aflevering 'de tijd zal het leren'. Dat kan verwijzen naar de 11.22 uur, wat bij elkaar opgeteld 33 is en dus verwijst naar Everon. Het kan echter ook een verwijzing zijn naar Arno Kantelberg, die op 11 minuut en 22 seconden door het beeld loopt.

Er is verder nog een hint naar Fresia Cousiño Arias, die heel snel het geld weggriste. Zo kreeg niemand de kans op de briefjes, waarop hints stonden, te bestuderen, en is bovendien onduidelijk of ze geen geld achterover heeft gedrukt.

Tenslotte maakte Arno nog een vreemde opmerking. Als hij de laatste opdracht hoort, zegt hij: 'Ik wist het'. Terwijl hij dat onmogelijk kon weten, tenzij hij voorkennis had.